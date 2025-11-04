Quanto guadagna Giorgia Meloni e quante tasse paga | la dichiarazione dei redditi della premier nel 2025

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso anno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha guadagnato circa 180mila euro di entrate, stando alla sua dichiarazione dei redditi. Un netto calo rispetto al 2023, quando superò i 450mila euro di incassi grazie al suo libro. Ecco quanto guadagna e quante tasse paga la premier, confrontata con gli altri leader politici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

