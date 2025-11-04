Quanto costa una notte nell’hotel Principi di Piemonte il rifugio di lusso di Sinner alle Atp Finals

Le Atp Finals di Torino sono ormai alle porte e l’attesa per vedere Jannik Sinner in campo è alle stelle. Il campione azzurro, fresco di trionfo al Masters 1000 di Parigi e tornato numero uno al mondo, è arrivato nel capoluogo piemontese accolto da una folla di fan entusiasti davanti all’hotel Principi di Piemonte, uno degli alberghi più eleganti e iconici della città. Autografi, selfie e sorrisi non sono mancati: Sinner, come sempre, si è mostrato disponibile e sereno, pronto a vivere uno dei momenti più importanti della sua stagione. Il rifugio di Sinner. Durante le Finals, il fuoriclasse altoatesino alloggerà al Principi di Piemonte, un hotel a cinque stelle situato nel cuore di Torino, a pochi passi da via Roma e da Piazza San Carlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

