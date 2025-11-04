Quanto costa una notte nell’hotel Principi di Piemonte il rifugio di lusso di Sinner alle Atp Finals

Ilgiornale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Atp Finals di Torino sono ormai alle porte e l’attesa per vedere Jannik Sinner in campo è alle stelle. Il campione azzurro, fresco di trionfo al Masters 1000 di Parigi e tornato numero uno al mondo, è arrivato nel capoluogo piemontese accolto da una folla di fan entusiasti davanti all’hotel Principi di Piemonte, uno degli alberghi più eleganti e iconici della città. Autografi, selfie e sorrisi non sono mancati: Sinner, come sempre, si è mostrato disponibile e sereno, pronto a vivere uno dei momenti più importanti della sua stagione. Il rifugio di Sinner. Durante le Finals, il fuoriclasse altoatesino alloggerà al Principi di Piemonte, un hotel a cinque stelle situato nel cuore di Torino, a pochi passi da via Roma e da Piazza San Carlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

quanto costa una notte nell8217hotel principi di piemonte il rifugio di lusso di sinner alle atp finals

© Ilgiornale.it - Quanto costa una notte nell’hotel Principi di Piemonte, il rifugio di lusso di Sinner alle Atp Finals

News recenti che potrebbero piacerti

costa notte nell8217hotel principiSinner, quanto costa una notte nell'hotel (da sogno) che lo ospita alle Atp Finals di Torino: lusso sfrenato, il prezzo è per pochi - Le Atp Finals di Torino si avvicinano: l'arrivo di Jannik Sinner all'hotel Principi di Piemonte a Torino ha visto decine di fan del tennista azzurro attenderlo per autografi e ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Costa Notte Nell8217hotel Principi