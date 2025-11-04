Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente e influenzato da domanda, offerta e dinamiche internazionali. Al 04 Novembre 2025, il PUN si attesta a 0,1049 €kWh (104,89 €MWh), in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Nel mercato libero, le offerte possono essere indicizzate al PUN oppure a prezzo fisso. I fornitori aggiungono al prezzo base una componente di commercializzazione e margine, oltre a oneri di sistema, trasporto e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Quanto costa oggi l'energia elettrica?