Quanto costa incontrare gli autori al Lucca Comics? Le cifre arrivano anche a più di 12mila euro

Incontrare gli autori è una delle attività più gettonate (e redditizie) del Lucca Comics and Games. Quest’anno si sono sollevate polemiche relative ai prezzi per incontrare gli autori. Il caso più eclatante riguarda il mangaka giapponese Tetsuo Hara, autore della celebre serie Ken il guerriero. Nel suo caso, alcuni pacchetti riguardavano la possibilità di incontrare l’autore con un massimo di 12 persone, fino alla possibilità di incontrarlo privatamente, considerati eccessivamente cari. Il più economico costava 1.750 euro, il più costoso 12.600. Lucca Comics, quanto costa incontrare un autore? Le cifre arrivano a più di 12mila euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Quanto costa incontrare gli autori al Lucca Comics? Le cifre arrivano anche a più di 12mila euro

