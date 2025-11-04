Non sto a elencare tutte le criticità di Prato e che sono sotto gli occhi di tutti: degrado, sporcizia, delinquenza, illegalità, e soprattutto due sindaci indagati. Ricordo Biffoni e i suoi dieci anni del mandato: sottopasso del Soccorso, vent’anni che se ne parla e neanche l’ombra di un inizio; le macerie del vecchio ospedale, smantellato con una fretta e solerzia mai vista prima, sono sempre lì; i famosi sacchi neri con i residui tessili ora sono sparsi ovunque, anche in città e lungo il Bisenzio; un’ immigrazione fuori controllo, non gestita, che sta alzando la testa con atti di violenza sempre più frequenti e di delinquenza a cui non eravamo abituati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Quanti problemi. Ma la nostra città resta in silenzio"