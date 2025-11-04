? Un pensiero di Sabrina Crivellari sul difficile equilibrio tra amore, legami familiari e libertà interiore. “Ci si nasce insieme, ma non sempre si cresce nello stesso cielo. A volte la vita sceglie chi deve combattere e chi, invece, dovrà imparare a sopportare in silenzio. In molte famiglie accade che i fratelli e le sorelle, pur partendo dallo stesso punto, finiscano per guardarsi da lontano. C’è chi ha dovuto combattere per conquistare ogni piccolo traguardo, e chi, per destino o per caso, ha trovato accanto a sé qualcuno che lo ha protetto, sostenuto, sollevato dalle fatiche quotidiane. Ma la vita non segue regole né bilanci: capita. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Quando tra fratelli la vita divide le strade