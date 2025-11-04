Quando tra fratelli la vita divide le strade

Lortica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

? Un pensiero di Sabrina Crivellari sul difficile equilibrio tra amore, legami familiari e libertà interiore. “Ci si nasce insieme, ma non sempre si cresce nello stesso cielo. A volte la vita sceglie chi deve combattere e chi, invece, dovrà imparare a sopportare in silenzio. In molte famiglie accade che i fratelli e le sorelle, pur partendo dallo stesso punto, finiscano per guardarsi da lontano. C’è chi ha dovuto combattere per conquistare ogni piccolo traguardo, e chi, per destino o per caso, ha trovato accanto a sé qualcuno che lo ha protetto, sostenuto, sollevato dalle fatiche quotidiane. Ma la vita non segue regole né bilanci: capita. 🔗 Leggi su Lortica.it

quando tra fratelli la vita divide le strade

© Lortica.it - Quando tra fratelli la vita divide le strade

Contenuti che potrebbero interessarti

"Nei Fratelli Corsaro rivedo pezzi della mia vita" - Uno è un cronista di nera con la sindrome di Peter Pan racconta Giuseppe Fiorello - Scrive ilgiornale.it

Fratelli Cervi, 80 anni fa il funerale per le strade di Reggio Emilia e Campegine: le iniziative in programma - Sabato 25 ottobre Casa Cervi a Gattatico di Reggio Emilia, uno dei principali luoghi di memoria dedicati alla ... Riporta corrieredibologna.corriere.it

Fine vita, scontro in Regione tra il governatore leghista Attilio Fontana e Fratelli d’Italia. Il primo caso di suicidio assistito divide la maggioranza - Milano, 11 marzo 2025 – Scontro in Consiglio regionale della Lombardia, all’interno della stessa maggioranza, sul tema del fine vita. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Fratelli Vita Divide Strade