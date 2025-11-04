Quando l’Inter arrivò ultima ma non retrocesse in Serie B | conoscevate questa storia?

Quando l’Inter arrivò ultima ma non retrocesse. Tra le frasi più iconiche del tifo nerazzurro c’è senza dubbio “ Mai stati in B ”, uno slogan che è diventato simbolo d’orgoglio e appartenenza. Un mantra ripetuto con fierezza dai tifosi dell’Inter, soprattutto dopo lo scandalo di Calciopoli del 2006, quando la Juventus fu retrocessa in Serie B. Eppure, come riportato da Puntero.it, pochi sanno che anche l’Inter, nel corso della sua lunghissima storia, ha sfiorato davvero la caduta. Un rischio concreto, avvenuto oltre un secolo fa, in un calcio ancora lontano da quello moderno ma già carico di passione, rivalità e intrecci politici. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it