La Champions League è la competizione di calcio più importante del mondo, scopriamo quando “faceva” videogame per la Playstation. Siamo di fronte a una pagina di storia del mondo videoludico non di poco conto. Diventa dunque molto interessante approfondire soprattutto per i più giovani. (Youtube) TvPlay.it Andiamo indietro nel tempo, di 21 anni addirittura, quando nel 2004 esce un singolare videogame per Ps2 dal titolo Uefa Champions League. I leader del mercato erano Pes e Fifa, quelli che resistono ancora oggi anche se con nomi differenti, ma all’epoca di giochi di calcio (quasi tutti poco riusciti) uscivano uno dopo l’altro. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Quando la Champions League “faceva” videogame sul calcio