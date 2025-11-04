La stagione olimpica degli sport invernali sta per entrare nel vivo, anche se in realtà tre delle sedici discipline presenti nel programma dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 hanno già archiviato le prime gare dei rispettivi circuiti maggiori. Stiamo parlando nello specifico di sci alpino (opening di Coppa del Mondo a Sölden), short track (doppia tappa di World Tour a Montreal) e pattinaggio di figura (tre tappe del Grand Prix). Capitolo a parte per hockey su ghiaccio e curling, gli unici sport di squadra del panorama a cinque cerchi invernale, che presentano delle dinamiche inevitabilmente diverse rispetto alle altre discipline. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando iniziano gli sport invernali? Le date di tutte le discipline olimpiche