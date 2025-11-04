Quando il cloud va in tilt | l’illusione della sicurezza digitale e la fragilità dell’efficienza perfetta

Nei giorni scorsi il cloud di Microsoft è andato in down e, a catena, migliaia di impianti domestici di un noto brand italiano hanno smesso di funzionare. Non c’era alcun problema di gas, pressione o termostati: semplicemente, il cloud da cui dipendevano aveva deciso di prendersi qualche ora di ferie. L’acqua è rimasta fredda esattamente come quella che cade dalle nuvole, quelle vere. È la fotografia più limpida della nostra epoca: interconnessione globale per ottenere efficienza dimenticandoci che con essa ci siamo portati a casa una complessità che non si limita a connettere, ma distribuisce anche la fragilità con una precisione chirurgica. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Quando il cloud va in tilt: l’illusione della sicurezza digitale e la fragilità dell’efficienza perfetta

