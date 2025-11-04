Quando gioca Berrettini domani a Metz | orario tv programma streaming

I Moselle Open 2025 di tennis vedranno completarsi gli ottavi di finale a Metz, in Francia, domani, mercoledì 5 novembre: tornerà in campo l’ azzurro Matteo Berrettini, che sfiderà il vincente del match tra il numero 8 del seeding, il transalpino Corentin Moutet, e l’australiano Aleksandar Vukic. Il match degli ottavi di finale che vedrà protagonista il tennista romano sarà il quinto ed ultimo di giornata, con il programma che scatterà alle ore 12.00. Prima dell’azzurro si svolgeranno un match di doppio ed altri tre singolari, con l’ultimo incontro prima di quello di Berrettini inizierà comunque non prima delle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca Berrettini domani a Metz: orario, tv, programma, streaming

