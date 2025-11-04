QJ Motor | sportive naked adventure e industria 4.0

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il marchio cinese fondato nel 1985 presenta a Milano una vetrina di novità in tutte famiglie di prodotto, con cinque anteprime assolute. Due sportive, una naked, una adventure e una cafe racer anticipano un linguaggio più deciso, con forte richiamo al mondo delle corse introducono interessanti soluzioni funzionali. Ma QJ Motor racconta anche il suo futuro con la manifattura 4.0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

