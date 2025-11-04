QJ Motor | sportive naked adventure e industria 4.0
Il marchio cinese fondato nel 1985 presenta a Milano una vetrina di novità in tutte famiglie di prodotto, con cinque anteprime assolute. Due sportive, una naked, una adventure e una cafe racer anticipano un linguaggio più deciso, con forte richiamo al mondo delle corse introducono interessanti soluzioni funzionali. Ma QJ Motor racconta anche il suo futuro con la manifattura 4.0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
BMW 118d M Sport Linee sportive, interni curati e motore brillante da 150 CV. Allestimento M Sport completo, con dettagli che fanno la differenza: cerchi M, sedili sportivi, fari full LED e cambio automatico. Un’auto elegante ma con grinta, perfetta per chi cerca - facebook.com Vai su Facebook
QJ Motor: sportive, naked, adventure e industria 4.0 - Il marchio cinese fondato nel 1985 presenta a Milano una vetrina di novità in tutte famiglie di prodotto, con cinque anteprime assolute. Da msn.com