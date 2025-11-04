Qarabag-Chelsea | formazioni statistiche e anteprime

2025-11-04 13:12:00 Breaking news: Anteprima della partita. Il Chelsea si dirigerà mercoledì allo stadio repubblicano Tofiq Bahramov cercando di estendere a tre partite la serie di vittorie in Champions League. La squadra di Enzo Maresca ha recuperato bene dalla sconfitta iniziale contro il Bayern Monaco, rispondendo con vittorie casalinghe consecutive su Benfica e Ajax. Un’altra vittoria a Baku rafforzerebbe ulteriormente le loro speranze di qualificazione, in particolare contro avversari che storicamente hanno lottato contro la squadra inglese. Il Qarabag ha perso tutti e sette gli incontri europei contro i club inglesi, non riuscendo a segnare nelle ultime sei partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

