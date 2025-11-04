Qaraba?–Chelsea | anteprima chiavi tattiche e probabili formazioni Champions League

Trasferta insidiosa per il Chelsea, atteso a Baku da un Qaraba? abituato a massimizzare il fattore campo europeo. La gara mette di fronte una squadra padrone di casa organizzata, compatta e verticale nelle transizioni, contro un avversario tecnicamente più dotato, chiamato a imporre ritmo e pulizia nelle scelte nell’ultimo terzo. Contesto e posta in palio. Per il Qaraba? l’obiettivo è rimanere dentro partita il più a lungo possibile, sfruttando densità centrale, aggressività sulle seconde palle e palle inattive. Il Chelsea, con più qualità individuale e profondità di rosa, dovrà evitare gare “a strappi”, cercando continuità e gestione dei momenti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

