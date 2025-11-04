Putin manda la Wagner in Venezuela

Lo zar nega di aiutare Nicolas Maduro, ma intanto a Caracas atterrano cargo legati ai mercenari Il presidente nel mirino degli Stati Uniti: «Nessuno ci toglierà la nostra democrazia». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Putin manda la Wagner in Venezuela

Putin manda artiglieria e missili all'amico Maduro

Arriva il missile Burevestnik a propulsione nucleare. Putin manda un avvertimento all'Occidente #Burevestnik #Putin #Russia #MissileNucleare #TensioneGlobale #CorsaAgliArmamenti #Ucraina #Geopolitica #GuerraFredda2 #SicurezzaInternazionale

Putin manda artiglieria e missili all’amico Maduro - Da giorni si monitorano partenze e arrivi di velivoli che dalla Federazione arrivano in America Latina: l'ultimo Ilyushin Il- Segnala editorialedomani.it

Trump minaccia il Venezuela e Maduro chiede aiuto a Putin, dal pericolo raid Usa alla richiesta dei missili - Rischio escalation tra Usa e Venezuela con Donald Trump che minaccia Nicolas Maduro che intanto scrive a Vladimir Putin: la situazione ... Si legge su virgilio.it

Putin disarma la Wagner e sfoggia le sue nuove armi: che fine farà il gruppo di Prigozhin dopo il tentato golpe? - Mercoledì il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video su Telegram che mostra una massiccia raccolta di equipaggiamento militare, che Mosca ... Come scrive ilmessaggero.it