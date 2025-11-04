Putin manda la Wagner in Venezuela

Laverita.info | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo zar nega di aiutare Nicolas Maduro, ma intanto a Caracas atterrano cargo legati ai mercenari Il presidente nel mirino degli Stati Uniti: «Nessuno ci toglierà la nostra democrazia». 🔗 Leggi su Laverita.info

putin manda la wagner in venezuela

© Laverita.info - Putin manda la Wagner in Venezuela

Scopri altri approfondimenti

Putin manda artiglieria e missili all’amico Maduro - Da giorni si monitorano partenze e arrivi di velivoli che dalla Federazione arrivano in America Latina: l'ultimo Ilyushin Il- Segnala editorialedomani.it

Trump minaccia il Venezuela e Maduro chiede aiuto a Putin, dal pericolo raid Usa alla richiesta dei missili - Rischio escalation tra Usa e Venezuela con Donald Trump che minaccia Nicolas Maduro che intanto scrive a Vladimir Putin: la situazione ... Si legge su virgilio.it

Putin disarma la Wagner e sfoggia le sue nuove armi: che fine farà il gruppo di Prigozhin dopo il tentato golpe? - Mercoledì il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video su Telegram che mostra una massiccia raccolta di equipaggiamento militare, che Mosca ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Putin Manda Wagner Venezuela