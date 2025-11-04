Putin le navi della flotta ombra sotto attacco | le tattiche disperate per salvare il petrolio Lo spoofing e la possibile svolta
Da quando l?Occidente ha imposto restrizioni alle esportazioni di petrolio della Russia, Mosca ha messo in atto una serie di pratiche ingannevoli per non intaccare troppo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Scopri altri approfondimenti
Putin, le navi della flotta ombra sotto attacco: le tattiche «disperate» per salvare il petrolio - X Vai su X
Il presidente venezuelano non è rimasto a guardare ma ha iniziato a chiamare a raccolta i suoi più stretti alleati, nonché ‘nemici’ di Washington. Prima ha scritto una lettera a Vladimir Putin, chiedendogli aiuti contro i raid americani sulle navi nel mar dei Carabi - facebook.com Vai su Facebook
Putin, le navi della flotta ombra sotto attacco: le tattiche «disperate» per salvare il petrolio - Da quando l’Occidente ha imposto restrizioni alle esportazioni di petrolio della Russia, Mosca ha messo in atto una serie di ... Secondo msn.com
Il greggio di Putin. I trucchi antisanzioni del magnate indiano Lakshmi MIttal - L'inchiesta del Financial Times svela i metodi con cui il ricchissimo padrone di (anche) ArcelorMittal riesce a sbarcare in India petrolio russo. Si legge su huffingtonpost.it
Cos'è la flotta ombra che aggira i divieti sul petrolio russo e che forse è responsabile dei droni sugli aeroporti europei - Una strategia aggressiva che richiede il consenso degli stati di bandiera per non violare il diritto internazio ... Da wired.it