Putin chiude ogni spiraglio | l’intransigenza del Cremlino frena gli sforzi diplomatici di Trump

La guerra in Ucraina è entrata in una fase di estrema tensione. A oltre due anni dall’invasione russa, le linee del fronte si sono spostate verso est, con le forze ucraine impegnate in duri combattimenti per riconquistare Pokrovsk, centro strategico del Donetsk. Mentre il Cremlino rivendica l’abbattimento di decine di droni e nuovi attacchi contro infrastrutture ucraine, la diplomazia internazionale cerca un varco che al momento sembra inesistente. Da Washington, Donald Trump ha intensificato le iniziative per favorire un cessate il fuoco, ma ogni tentativo si infrange contro la rigidità del presidente russo Vladimir Putin, deciso a non arretrare di un passo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Putin chiude ogni spiraglio: l’intransigenza del Cremlino frena gli sforzi diplomatici di Trump

