Purtroppo sono morti L’annuncio ufficiale sugli alpinisti italiani scomparsi | irreperibili altri 5 o 6

Due vite spezzate. Stefano Farronato e Alessandro Caputo, i due alpinisti italiani rimasti bloccati al Campo 1 sul Manaslu dopo giorni di intense nevicate, non ce l'hanno fatta. La notizia della loro morte è stata confermata dalla Farnesina, che ha riferito come le autorità nepalesi abbiano riconosciuto i corpi dei due connazionali tra le vittime delle ultime settimane di maltempo nella regione. L'attesa e la speranza si sono infrante nel gelo delle montagne, dove le comunicazioni sono diventate impossibili e ogni soccorso è stato ostacolato da condizioni estreme. Da venerdì 31 ottobre, infatti, di Caputo e Farronato si erano perse le tracce.