Pupo ai microfoni del Liceo Petrarca L’intervista per il podcast Dedalus

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO "Non ho ancora motivo per andare in pensione. Ci sono degli stimoli che mi tengono vivo: il fatto di essere invitato qui da giovani come voi, significa che devo ancora continuare". A parlare è Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Cantante, artista e showman, stavolta si trova davanti a dei microfoni speciali. Quelli della redazione di Dedalus, il giornale scolastico del Liceo Classico Musicale Francesco Petrarca. Un’intervista in formato podcast che uscirà a breve sul canale Spotify " Dedalus on Air ", ma su cui la redazione regala una breve anteprima sulla pagina instagram del giornalino. Uno stralcio di intervista in video e foto di gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

