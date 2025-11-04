Pupo ai microfoni del Liceo Petrarca L’intervista per il podcast Dedalus
AREZZO "Non ho ancora motivo per andare in pensione. Ci sono degli stimoli che mi tengono vivo: il fatto di essere invitato qui da giovani come voi, significa che devo ancora continuare". A parlare è Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Cantante, artista e showman, stavolta si trova davanti a dei microfoni speciali. Quelli della redazione di Dedalus, il giornale scolastico del Liceo Classico Musicale Francesco Petrarca. Un’intervista in formato podcast che uscirà a breve sul canale Spotify " Dedalus on Air ", ma su cui la redazione regala una breve anteprima sulla pagina instagram del giornalino. Uno stralcio di intervista in video e foto di gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pupo Ghinazzi. . #pupo #enzoghinazzi # @livearena.ru @yuri_kostin_official #moscow #russia #musicaitaliana #italia - facebook.com Vai su Facebook
Pupo ai microfoni del Liceo Petrarca. L’intervista per il podcast "Dedalus" - Il dietro le quinte del podcast è tutta opera degli studenti, che tra sorrisi e risate, intervistano Pupo nella bella cornice del liceo. Scrive lanazione.it