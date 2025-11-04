Punto di riferimento per le attività universitarie lavori di riqualificazione per una palazzina dell' ex Macello
Prenderanno presto il via i lavori di riqualificazione della palazzina destra del complesso architettonico ex Macello, che si sviluppa in via Mulini su una superficie di 3300 metri quadrati, oggi sede della radio universitaria e punto di riferimento per le attività giovanili e studentesche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il punto di riferimento di Max si chiama Cisco. Davide Calgaro vi aspetta in “Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883”: da venerdì alle 21:30 in prima visione su Tv8! #883LaSerie - facebook.com Vai su Facebook