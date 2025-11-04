Pulisic e Rabiot vicini al rientro ma ora c’è la sosta | Milan che fare?

Christian Pulisic e Adrien Rabiot sono vicini al rientro, ma ora arriva la sosta delle Nazionali: meglio convocarli o non rischiare?. Pulisic e Rabiot dovrebbero rientrare contro il Parma, ultimo match prima della sosta delle Nazionali, ma il club teme le convocazioni. Dopo più di un mese, la paura della ricaduta c'è: che fare?.

Pulisic e Rabiot vicini al rientro nel Milan e in nazionale: la mossa del club per evitare nuovi infortuni - Il Milan sta per recuperare Pulisic e Rabiot, che potrebbero essere però convocati da Stati Uniti e Francia per la sosta di novembre: la mossa del club per evitare nuovi infortuni ... Lo riporta sport.virgilio.it

Ultim’ora Milan, annuncio su Pulisic e Rabiot: nuova data per il rientro! - Dopo la grande vittoria contro la Roma di Gasperini, arrivano novità sugli infortunati: ecco quando tornano Rabiot e Pulisic ... spaziomilan.it scrive

Rabiot, Pulisic e Gimenez: chi recupera e chi no per Parma-Milan 11^ giornata - Nonostante il giorno di riposo concesso da Allegri dopo il successo contro la Roma, a Milanello non tutti si ... Riporta fantamaster.it