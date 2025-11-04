Pugno al volto del vigilante per una bottiglia di vodka | due ragazzini nei guai

Scaffali, luci al neon e maschere di Halloween in vetrina. In pochi istanti, però, la spensieratezza di un pomeriggio al centro commerciale si è trasformata in violenza. Un vigilante colpito, due adolescenti di 16 e 17 anni fermati e un’indagine aperta dalla Procura per i Minorenni di Brescia. Il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

