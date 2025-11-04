Pubblicava gli annunci su internet di un centro massaggi a luci rosse a Gioia Tauro | arrestata

Un centro massaggi con "happy ending". Un appartamento a Gioia Tauro che nascondeva una casa d'appuntamenti a tutti gli effetti. A gestirli, una donna di nazionalità cinese. Una casa a luci rosse dove le prestazioni delle ragazze, secondo gli inquirenti, venivano pubblicizzate su siti internet. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Community, (abbiate pazienza: questo profilo a furia di annunci sembra diventato il banco di un aeroporto) Sabato 1° novembre, oltre a trovarmi con "L'incursione" a Lucca alle ore 16, mi troverete anche in edicola: ehssì, perchè Il Fatto Quotidiano pubblica un - facebook.com Vai su Facebook

Pubblicava falsi annunci di vendita di oggetti online: arrestato truffatore seriale - Localizzato e arrestato un truffatore seriale piemontese che pubblicava annunci di vendita di oggetti inesistenti online. Si legge su today.it

Pubblicava falsi annunci di case in affitto su Subito.it, incassava le caparre e spariva: arrestato - Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano con l’accusa di truffa aggravata ed è finito in carcere a San Vittore. Come scrive fanpage.it