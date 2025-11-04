PSVITA ZGloom Vita 3.0 | La Versione Definitiva del Cult Amiga Arriva su PS Vita

Se sei un fan dei classici retrò o un orgoglioso proprietario di una PlayStation Vita moddata, questa notizia ti farà sobbalzare sulla sedia. ZGloom Vita, l’eccellente porting del cult Amiga Gloom, ha appena raggiunto un traguardo fondamentale con la release 3.0, un aggiornamento così ricco di miglioramenti da poter essere considerato la versione finale e definitiva. Dopo mesi di sviluppo e affinamenti, andiweli ha rilasciato un aggiornamento che trasforma un porting già solido in un’esperienza di gioco impeccabile, arricchita da nuove funzionalità e un livello di polish incredibile. Cosa è Gloom?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net