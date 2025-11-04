Psg-Bayern | per Luis Enrique tanti alti e bassi Kompany crede nel colpaccio
Al Parco dei Principi si sfidano due formazioni ancora imbattute in Europa: i francesi cercano continuità, i bavaresi puntano a confermare il momento d’oro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
? Luis Enrique : « Dembélé va jouer face au Bayern, mais je ne sais pas combien de minutes. » Le coach du PSG a confirmé la présence d’Ousmane Dembélé pour le choc face au Bayern Munich ! Reste à savoir combien de temps le Ballon d’Or sera en - X Vai su X
Luis Enrique: “Psg come Sinner! Bayern da record”. E su Dembélé… - facebook.com Vai su Facebook
PSG-Bayern Monaco, dove vederla oggi in TV e streaming: Kvara e Dembélé sfidano Kane, le formazioni - Bayern Monaco è il big match della 4ª giornata di Champions League 2025- fanpage.it scrive
Pronostici PSG - Bayern Monaco: valore sugli ospiti per assicurarsi la vittoria - Bayern Monaco, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... Si legge su goal.com
Luis Enrique: 'Psg come Sinner, miglioriamo grazie ai rivali' - Bayern Monaco, il tecnico della squadra campione d'Europa Luis Enrique ha paragonato la sua squadra a Jannik Sinner. Da ansa.it