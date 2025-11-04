PSG-Bayern Monaco dove vederla oggi in TV e streaming | Kvara e Dembélé sfidano Kane le formazioni

PSG-Bayern Monaco è il big match della 4ª giornata di Champions League 2025-2026 che si gioca oggi alle 21. Diretta tv e streaming sui canali di Sky e NOW. Le ultime news sulle formazioni di Luis Enrique e Kompany. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

A Mariani il big match: PSG–Bayern Monaco Sarà Maurizio Mariani a dirigere il big match di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, in programma martedì 4 novembre alle ore 21:00. Ecco la designazione completa: - Referee: Maurizi - facebook.com Vai su Facebook

La rete di Re David che ci regala il successo contro il Bayern Monaco nel 2005 ? #GoalOfTheDay - X Vai su X

PSG-Bayern Monaco, dove vederla oggi in TV e streaming: Kvara e Dembélé sfidano Kane, le formazioni - Bayern Monaco Dove: Parco dei Principi, Parigi Quando: martedì 4 novembre 2025 Orario: 21:00 Diretta TV: Sky Diretta streaming: SkyGo, NOW Competizione: Champions, fase a campionato (4ª ... Da fanpage.it

PSG – Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Segnala generationsport.it

Psg-Bayern Monaco: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni - La quarta giornata della League Phase di Champions si prepara a regalare spettacolo con la super sfida tra Paris Saint- Segnala msn.com