PS Sant’Agata Barone Lega | Il pronto soccorso deve riaprire prima del voto regionale

Fremondoweb.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Il candidato sannita chiede chiarezza dopo la sentenza del TAR Campania sulla riapertura dell’emergenza h24: “I cittadini meritano risposte, non altre promesse” Il TAR Campania ha in parte accolto il ricorso contro la Regione Campania e l’Azienda Ospedaliera . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

ps sant8217agata barone lega il pronto soccorso deve riaprire prima del voto regionale

© Fremondoweb.com - PS Sant’Agata, Barone (Lega): “Il pronto soccorso deve riaprire prima del voto regionale”

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Ps Sant8217agata Barone Lega