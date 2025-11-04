PS Sant’Agata Barone Lega | Il pronto soccorso deve riaprire prima del voto regionale
Comunicato Stampa Il candidato sannita chiede chiarezza dopo la sentenza del TAR Campania sulla riapertura dell’emergenza h24: “I cittadini meritano risposte, non altre promesse” Il TAR Campania ha in parte accolto il ricorso contro la Regione Campania e l’Azienda Ospedaliera . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Altre letture consigliate
Buon campiomato Sant Agata calcio 1948! In attesa di giocare in casa, ha avuto inizio questo cammino sportivo di terza categoria con una trasferta non semplice contro il Praia. Buon campionato alla Società, al Mister e ai giocatori che onoreranno i colori dell - facebook.com Vai su Facebook