Provedel porta blindata | quattro clean sheet di fila e voti top in ottica modificatore

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo gol subito dall'estremo difensore biancoceleste risale al match contro il Torino di inizio ottobre: da lì in poi zero reti incassate e pagelle sempre positive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

