Prova di evacuazione in due scuole di Viterbo modifiche alla viabilità in centro
Nella mattinata di mercoledì 5 novembre si terrà una simulazione di evacuazione di emergenza che coinvolgerà studenti e personale degli istituti Tecchi e De Amicis di via Emilio Bianchi a Viterbo.Durante l’esercitazione gli alunni e il personale scolastico lasceranno l’edificio per dirigersi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
