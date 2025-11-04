Prova con la teoria dell’uccello | tiktoker realizza in crociera che il suo matrimonio è finito e gli utenti si scatenano

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta facendo il giro del web il video di una tiktoker che, mentre era in vacanza su una crociera con il marito, ha improvvisamente realizzato che, forse, il suo matrimonio stava andando a rotoli. La clip che riprende il momento in cui la content creator si rende conto dell’atteggiamento del marito ha ottenuto oltre 55 milioni di visualizzazioni. Nel video i due sono stesi l’uno accanto all’altra, in crociera. Lei inizia a cercare di attirare l’attenzione del marito, sposato appena pochi mesi fa, toccandolo e accarezzandogli la barba, ma lui sembra reagire con freddezza, rimanendo impassibile. “Guardava altre ragazze e sembrava quasi imbarazzato”, lamenta la tiktoker nella didascalia del video, sottolineando che “ mio marito non mi vuole “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

