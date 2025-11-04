Protezione civile pranzo solidale

Si svolgerà domenica alle 12,30, il pranzo per la pace promosso dalle associazioni di Protezione Civile di Forlimpopoli e di Dovadola. Sarà la città artusiana ad ospitare l’evento presso il capannone della Protezione civile in via Corallo 396. Spiegano gli organizzatori: "Vi aspettiamo per un pranzo solidale, un momento per ritrovarsi come comunità, condividere un pasto, ma soprattutto unire le forze per aiutare chi ne ha più bisogno". Una parte del ricavato andrà all’associazione ‘La memoria viva’ che si occupa di missioni in Ucraina e nel 2023, in occasione dell’alluvione, portò aiuti alle nostre zone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile, pranzo solidale

Contenuti che potrebbero interessarti

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo piogge e temporali - facebook.com Vai su Facebook

Giovedì #23ottobre #AllertaARANCIONE su settori di Liguria e Toscana #AllertaGIALLA in 12 regioni ?Piogge e venti forti al Centro-Nord Leggi l'avviso meteo del #22ottobre bit.ly/43tbant #protezionecivile - X Vai su X

“We Care 2025”. Cena solidale in piazza per la Protezione civile - Quando l’alluvione dello scorso marzo ha colpito Empoli, i volontari della Protezione civile della Misericordia erano lì: tra fango, strade sommerse e famiglie in difficoltà. Lo riporta lanazione.it

Pizza e solidarietà: raccolti 2.500 euro per il Nucleo Operativo Protezione Civile - C’è una cosa che il mondo della pizza toscana ha dimostrato ancora una volta: quando c’è da fare squadra, i campanilismi restano fuori dal forno. Lo riporta lanazione.it

Danni maltempo, il numero solidale della Protezione civile - In conseguenza delle devastazioni provocate dal maltempo che ha investito il nostro paese il Dipartimento di Protezione Civile ha attivato il numero solidale 45500, per raccogliere fondi da devolvere ... Lo riporta rainews.it