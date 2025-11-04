Pronostico PSG-Bayern Monaco | non finisce come negli ultimi cinque precedenti

Ilveggente.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PSG-Bayern Monaco è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La quarta giornata della League Phase mette di fronte le due squadre che finora hanno fatto meglio, il PSG da una parte ed il Bayern Monaco dall’altra. Parigini e bavaresi sono a punteggio pieno insieme a Inter, Real Madrid e Arsenal ma rispetto alle altre vantano una miglior differenza reti (entrambe sono momentaneamente a +10). Nessuno ha segnato più dei campioni d’Europa in carica (13 gol), mentre il Bayern deve convivere sul secondo gradino del podio con i rivali del Borussia Dortmund, autori di 12 reti realizzate in appena tre partite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico psg bayern monaco non finisce come negli ultimi cinque precedenti

© Ilveggente.it - Pronostico PSG-Bayern Monaco: non finisce come negli ultimi cinque precedenti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pronostico psg bayern monacoPronostico PSG-Bayern Monaco: non finisce come negli ultimi cinque precedenti - Bayern Monaco è una partita della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it

Psg-Bayern, il pronostico: i bavaresi hanno dominato gli ultimi precedenti - Bayern quote analisi statistiche precedenti 4ª giornata Champions League in programma martedì 4 novembre alle 21 ... Lo riporta gazzetta.it

pronostico psg bayern monacoPSGBayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Segnala generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Psg Bayern Monaco