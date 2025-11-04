Pronostico PSG-Bayern Monaco | non finisce come negli ultimi cinque precedenti
PSG-Bayern Monaco è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La quarta giornata della League Phase mette di fronte le due squadre che finora hanno fatto meglio, il PSG da una parte ed il Bayern Monaco dall’altra. Parigini e bavaresi sono a punteggio pieno insieme a Inter, Real Madrid e Arsenal ma rispetto alle altre vantano una miglior differenza reti (entrambe sono momentaneamente a +10). Nessuno ha segnato più dei campioni d’Europa in carica (13 gol), mentre il Bayern deve convivere sul secondo gradino del podio con i rivali del Borussia Dortmund, autori di 12 reti realizzate in appena tre partite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
