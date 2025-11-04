Pronostico Newcastle-Athletic Bilbao | i bianconeri infrangono il tabù
Newcastle-Athletic Bilbao è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. I bianconeri di casa hanno perso sei delle ultime nove partite contro squadra spagnole. Anche in questa Champions League visto che al debutto in Inghilterra è passato il Barcellona. Un tabù che la squadra di Howe – perché di questo si tratta – è pronto a infrangere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Perché se lo scorso contro formazioni iberiche è questo, allargando il campo il Newcastle in Europa ha perso solamente una delle ultime 33 partite europee giocate in casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
