Pronostico Marsiglia-Atalanta | Francia ancora amara per la Dea
Marsiglia-Atalanta è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ Atalanta sabato scorso ha interrotto la sfilza di pareggi ma non come i tifosi nerazzurri avrebbero voluto. A Udine la Dea è caduta 1-0, trafitta dal più classico dei gol dell’ex (Zaniolo) ed ha incassato la prima sconfitta in campionato. Ko che fa seriamente vacillare la panchina di Ivan Juric: i malumori a Bergamo sembrano crescere turno dopo turno e la classifica non è quella che i tifosi nerazzurri si auguravano a due mesi e mezzo dall’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche questi approfondimenti
Introduzione al pronostico Auxerre – Marsiglia L’attesa per Auxerre – Marsiglia è alta nel contesto della Ligue 1. Il match, in calendario per 1 Novembre 2025 alle ore 21:05 allo Stadio de l’Abbé Deschamps, rappresenta una sfida significativa per due squadre - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Marsiglia vs Atalanta – 5 Novembre 2025 - La sfida di UEFA Champions League tra Marsiglia e Atalanta, in programma il 5 Novembre 2025 alle 21:00 all’Orange Vélodrome, promette intensità e contenuti ... Scrive news-sports.it
Pronostico Marsiglia-Atalanta: formazioni, statistiche, guida tv, quote e scommesse Champions League del 5-11-2025 - Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 4° giornata Champions League. Secondo betitaliaweb.it
Verso Marsiglia con virata al 3-4-1-2: Pasalic dal 1' - L’Atalanta si prepara alla sfida di domani, martedì 5 novembre, contro l’ Olympique Marsiglia al Velodrome, con kick off alle ore 21. Si legge su calcioatalanta.it