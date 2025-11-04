Pronostico Manchester City-Borussia Dortmund | numeri impietosi

Manchester City-Borussia Dortmund è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il City ha vinto tutte le ultime e 11 partite giocate a Manchester contro squadre tedesche. Un dato, questo, che mette in evidenza il dominio dei Citizens degli ultimi anni. E, nonostante quello che è stato un avvio di stagione non ottimale – soprattutto in campionato con dei risultati davvero sorprendenti in negativo – adesso la truppa allenata da Pep Guardiola sembra aver decisamente inserito la marcia giusta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

