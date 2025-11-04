Pronostico Manchester City-Borussia Dortmund | numeri impietosi

Ilveggente.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manchester City-Borussia Dortmund è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il City ha vinto tutte le ultime e 11 partite giocate a Manchester contro squadre tedesche. Un dato, questo, che mette in evidenza il dominio dei Citizens degli ultimi anni. E, nonostante quello che è stato un avvio di stagione non ottimale – soprattutto in campionato con dei risultati davvero sorprendenti in negativo – adesso la truppa allenata da Pep Guardiola sembra aver decisamente inserito la marcia giusta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico manchester city borussia dortmund numeri impietosi

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester City-Borussia Dortmund: numeri impietosi

News recenti che potrebbero piacerti

pronostico manchester city borussiaPronostico Manchester City vs Borussia Dortmund – 5 Novembre 2025 - Il grande calcio europeo fa tappa all’Etihad Stadio per una sfida ad alta intensità di UEFA Champions League: Manchester City - Secondo news-sports.it

pronostico manchester city borussiaManchester City-Borussia Dortmund: dove vederla in TV e in streaming - Borussia Dortmund si giocherà mercoledì 5 novembre alle 21:00 presso l’Etihad Stadium di Manchester. Come scrive tag24.it

Pronostico Manchester City vs Bournemouth – 2 Novembre 2025 - Bournemouth di Premier League accende l'interesse degli appassionati per la sfida del 2 Novembre 2025 alle 17:30 all'Etihad ... Secondo news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Manchester City Borussia