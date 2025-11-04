Inter-Kairat Almaty è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il calendario continua ad essere in discesa per un’ Inter che finora, nella League Phase di Champions League, si è imposta sugli avversari affrontati (Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise) producendo il minimo sforzo e ottenendo il massimo risultato. Vittoria per 2-0 all’esordio in Olanda, un comodo 3-0 rifilato a San Siro ai cechi e goleada in Belgio (0-4) al termine di un match senza storia. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Inter-Kairat Almaty, nerazzurri a valanga: occhio a queste quote