Pronostico Inter-Kairat Almaty nerazzurri a valanga | occhio a queste quote
Inter-Kairat Almaty è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il calendario continua ad essere in discesa per un’ Inter che finora, nella League Phase di Champions League, si è imposta sugli avversari affrontati (Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise) producendo il minimo sforzo e ottenendo il massimo risultato. Vittoria per 2-0 all’esordio in Olanda, un comodo 3-0 rifilato a San Siro ai cechi e goleada in Belgio (0-4) al termine di un match senza storia. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Approfondisci con queste news
Guarda Gialloblù SUPERSTAR su Telearena in onda DOMENICA 2 NOVEMBRE dalle 12.00 e scrivi qui sotto il tuo pronostico della partita HELLAS vs INTER. Il primo di voi che scriverà il risultato corretto (vale l’orario indicato da Facebook), potrà ricevere l’ico - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Inter, il pronostico: occasione da non perdere per Chivu - X Vai su X
Inter-Kairat Almaty (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico - Il programma della quarta giornata della fase campionato di Champions League vedrà l' Inter ospitare a San Siro il Kairat Almaty. Da msn.com
Pronostico Inter-Kairat Almaty, nerazzurri a valanga: occhio a queste quote - Kairat Almaty è una partita della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it
Pronostico Inter vs Kairat Almaty – 5 Novembre 2025 - Alle ore 21:00 del 5 Novembre 2025, lo Stadio Giuseppe Meazza accoglierà un nuovo incrocio di UEFA Champions League tra Inter e Kairat Almaty. Lo riporta news-sports.it