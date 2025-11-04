La sfida tra Coco Gauff e Jasmine Paolini inizierà intorno alle ore 15:00 e sarà molto importante per entrambe. La campionessa in carica infatti ha iniziato mala competizione, venendo sconfitta da Jessica Pegula in tre set. Un incontro combattuto che ha visto 14 break di servizio in totale, con l’americana che come spesso le accade . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Coco Gauff – Jasmine Paolini, WTA Finals 04-11-2025