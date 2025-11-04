Pronostico Dinamo Zagabria-Celta Vigo | nessuno scossone nelle statistiche

Dinamo Zagabria-Celta Vigo è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Undici vittorie interne su dodici partite in tutte le competizioni: la Dinamo Zagabria è una squadra che tra le mura amiche fa davvero paura e che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Anche in Europa League, quest’anno, non è ancora arrivata una sconfitta. Ma adesso il cammino si complica, o per meglio dire si alza sensibilmente il livello. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

