Pronostico Club Brugge-Barcellona | il conto resta fermo a 2

Club Brugge-Barcellona è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Barcellona nel corso delle propria storia ha perso solamente due partite – sulle 12 disputate – contro formazioni belghe. Beh, il computo rimarrà tale. Perché non solo i catalani non perderanno ma nemmeno pareggeranno questa partita. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono due gli incroci tra la squadra attualmente allenata da Flick e Club Brugge: parliamo della stagione 2002-2003 e i blaugrana, sia in casa che in trasferta, si sono presi il malloppo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

