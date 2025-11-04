Pronostico Club Brugge-Barcellona | il conto resta fermo a 2
Club Brugge-Barcellona è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Barcellona nel corso delle propria storia ha perso solamente due partite – sulle 12 disputate – contro formazioni belghe. Beh, il computo rimarrà tale. Perché non solo i catalani non perderanno ma nemmeno pareggeranno questa partita. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono due gli incroci tra la squadra attualmente allenata da Flick e Club Brugge: parliamo della stagione 2002-2003 e i blaugrana, sia in casa che in trasferta, si sono presi il malloppo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
Tra poche ore si combatterà per il primato in classifica sul prato del Maradona. Voi non siate timidi e scrivete il vostro pronostico nei commenti sotto. Content creator Boris Maretto Vamos Inter #ForzaInter #interclubmestre #NapoliInter #SerieAEnilive #stadiom - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Club Brugge KV vs Barcellona – 5 Novembre 2025 - Barcellona accende l’attenzione sulla UEFA Champions League, dove il 5 Novembre 2025 alle 21:00 il Jan Breydel Stadion ospiterà ... news-sports.it scrive