Pronostico Benfica-Bayer Leverkusen | partita numero 27 con almeno un gol
Benfica-Bayer Leverkusen è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Tre partite e tre sconfitte in Champions League, due con Mourinho in panchina. Il Benfica, che aveva chiamato il tecnico portoghese subito dopo la prima delusione nella massima competizione europea, non è riuscito ancora a cambiare passo. Ma forse è arrivato il momento il momento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché, contro il Bayer Leverkusen, nei sei precedenti esistenti tra queste due formazioni, solamente una volta i lusitani hanno perso e parliamo di dieci anni fa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
