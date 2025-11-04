Pronostico Basilea-FCSB | si mettono il momento negativo alle spalle

Basilea-FCSB è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una sola vittoria nelle ultime quattro partite ufficiali per il Basilea. Anche se, quella contro lo Young Boys nello scorso weekend è stata una partita complicata dall’inferiorità numerica. Il momento, comunque, non è del tutto positivo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Forte invece di tre vittorie di fila in campionato, l’FCSB cercherà di mettersi alle spalle quella che è stata una pesante sconfitta contro il Bologna in questa manifestazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

