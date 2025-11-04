Pronostico Ajax-Galatasaray | la rivincita arriva un anno dopo

Ajax-Galatasaray è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una squadra troppo giovane, l’Ajax – e questi giovani, pure, sono molto lontani dai calciatori che di solito abbiamo conosciuto – per cercare di tenere testa ad un Galatasaray che si è rinforzato in maniera importante nel corso dell’estate. Anche se i giallorossi dovranno fare a meno di Gundogan, infortunato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non sarà un problema, dentro la rosa i turchi hanno giocatori di livello che possono entrare in campo senza problemi e hanno quindi l’occasione di prendersi una rivincita immediata rispetto a quello che è stato l’unico precedente: l’ottava giornata della scorsa Europa League quando i lancieri, sempre in casa, hanno vinto due a uno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

