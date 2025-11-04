Pronostici Championship 4 novembre | ripartenza immediata e scivolone archiviato

Championship, la capolista Coventry ha fretta di ripartire dopo aver incassato la prima sconfitta in casa del Wrexham. Ecco le nostre scelte. Nello scorso weekend si è interrotta la lunghissima striscia vincente del Coventry capolista, caduto a sorpresa in casa del Wrexham al termine di un match pirotecnico e che ha riservato numerosissime emozioni nel secondo tempo (è finita 3-2, con il gallese Moore autore di una tripletta). Dopo sei vittorie, dunque, è arrivata la frenata degli uomini di Frank Lampard, comunque ancora primi con tre punti di vantaggio sul Middlesbrough. Per gli Sky Blues si è trattato della prima sconfitta in 13 giornate di campionato: l’indimenticato capitano del Chelsea si augura di riprendere subito la marcia nel turno infrasettimanale con lo Sheffield United. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

