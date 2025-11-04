Promuovere e tutelare i diritti delle donne imprenditrici | firmato protocollo

Brindisireport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Nella mattinata di ieri, lunedì 3 novembre, presso la sede provinciale di Confesercenti Brindisi, è stato firmato il protocollo d’intesa tra Impresa donna Confesercenti Brindisi, rappresentata da Divina Greco e la consigliera di Parità della Provincia di Brindisi, avvocata Maria. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

promuovere tutelare diritti donneDai diritti per le donne al messaggio di pace, il finale con una mostra - Il Cammino (simbolico) di Empoli per la Pace ieri è stato tra gli eventi conclusivi di “Donne al Centro. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Promuovere Tutelare Diritti Donne