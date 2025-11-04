Promozione Pietrasanta e Forte perdono terreno E ora la Lampo Meridien scappa via in vetta

In Promozione era l’8ª giornata e, dopo il 2-2 nel derbyssimo di sabato 25 novembre, è andata malissimo per le due versiliesi. Il Pietrasanta è stato sconfitto sul sintetico amico del “Pedonese” a Marina di Pietrasanta non bastandogli la prima rete stagionale di Gabriele Ceciarini poiché il Montelupo (super squadra da trasferta che con questa ha vinto tutte le sue ultime quattro gare giocate fuori casa) si è imposto 2-1 in rimonta. Il Forte dei Marmi, privo del portiere Barsottini (squalificato fino al 9 gennaio 2026!), è uscito sconfitto 1-0 dal campo della modesta San Marco Avenza. Qui Pietrasanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione Pietrasanta e Forte perdono terreno. E ora la Lampo Meridien scappa via in vetta

