Programmi TV martedì 4 novembre 2025 | fiction soap e film

“II Commissario Montalbano” su Rai 1, “La Notte nel Cuore” su Canale 5, “Madame Web” su Sky Cinema 1. Guida ai programmi Tv della serata del 4 novembre 2025. La serata televisiva del 4 novembre 2025 offre su Rai 1, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, va in onda lo speciale “La Forza che unisce”, seguito da un episodio de “Il Commissario Montalbano”, per una serata all’insegna dell’orgoglio nazionale e del giallo. Rai 2 propone “Belve”, il talk graffiante di Francesca Fagnani, mentre Rai 3 affronta il tema della violenza di genere con “Amore Criminale”. Canale 5 punta sull’emozione con la soap turca “La Notte nel Cuore”, mentre Rete 4 e La7 offrono approfondimenti politici con “#Cartabianca” e “DiMartedì”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

