A Foligno si torna a parlare della tanto discussa “Variante Sud“. Il titolo dell’assemblea pubblica, fissata per venerdì alle 21 alla sala parrocchiale San Paolo Apostolo, è “Quale Strada e Quale Ponte“: è previsto l’interventi di tecnici e autorità per un confronto finalizzato a valutare, appunto, l’impatto sociale e ambientale dell’opera “Variante Sud“. Da anni si è formato un apposito comitato, presieduto da Francesco Piermarini e Luigi Casini, che segue con attenzione le evoluzioni di questo progetto che divide l’opinione pubblica. In estrema sintesi il comitato dice “no“ a una strada extraurbana con undici rotatorie che attraversa i centri abitatati e che richiederebbe al 2023 circa 70milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto “Variante Sud“. C’è un’assemblea pubblica