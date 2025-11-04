Progetto Stadio-Clinica della Ternana Stefano Bandecchi | Situazione in alto mare In dirittura per andare al Tar

Ternitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un confronto piuttosto atteso tra Stefano Bandecchi e la governatrice dell’Umbria Stefania Proietti sul progetto della TernanaStadio-clinica'. Alle 17.30 del pomeriggio di oggi – martedì 4 novembre – sono arrivati nelle sale del Centro multimediale della Regione due protagonisti dell’incontro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

progetto stadio clinica ternanaTernana, vertice decisivo su stadio e clinica: le parole del sindaco Bandecchi - Oggi alle 17:30 è in programma un vertice tra Comune di Terni e Regione. Si legge su tuttomercatoweb.com

progetto stadio clinica ternanaProgetto Stadio-Clinica, la Regione Umbria ricorre al TAR: la Ternana e la famiglia Rizzo restano incredule - Clinica di Terni apre un fronte giudiziario e politico di grande rilievo. Segnala ternananews.it

progetto stadio clinica ternanaStadio-clinica, Bandecchi: “Fiducioso nell’incontro con la Regione, ma la Ternana avrebbe diritto a 70 milioni di risarcimento” - A poche ore dal vertice decisivo con la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sindaco di Terni ed ex patron rossoverde Stefano Bandecchi ha rilasciato dichiarazioni destinate a far dis ... Come scrive ternananews.it

