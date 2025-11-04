Progetto Il Faro Cirielli | Altro che colate di cemento in Campania serve un grande piano di recupero pubblico
Tempo di lettura: < 1 minuto “In Campania, più che grandi progetti faraonici, servono grandi opere di recupero del patrimonio pubblico dismesso e in disuso. Non considero strategico il cosiddetto Progetto IL FARO, che rischierebbe di riversare migliaia di metri cubi di cemento su un’area che necessita certamente di riqualificazione, ma in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente urbano. La vera grande opera deve essere il recupero diffuso del patrimonio architettonico pubblico, coinvolgendo tutti i quartieri e favorendo la creazione di nuove unità immobiliari destinate al bene collettivo. Serve una sorta di grande piano casa regionale che contribuisca a contenere il caro-affitti e migliori concretamente la qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
