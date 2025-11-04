Profumi ispirati agli Etruschi | tour sensoriale
Degustazioni, viaggi sensoriali e profumi ispirati agli Etruschi: è il programma del mese di novembre al museo archeologico di Artimino con laboratori per bambini e adulti. Si comincia sabato con due turni (dalle 15.30 alle 17 e dalle 17 alle 18.30) con "It’s etruscan time": esperienza unica tra archeologica, sensi e lingua inglese con la creazione di un originale profumo ispirato agli Etruschi. Il costo è 3 euro a bambino più 2 d’ingresso. il laboratorio è consigliato a bambini dai 4 ai 7 anni. Sabato 15 invece sarà il turno di "Voglio fare l’archeologo", con visita ad un vero scavo archeologico per capirne le fasi di lavoro, le metodologie e strumenti utilizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
